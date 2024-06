Elezioni comunali a Sovico: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Sovico? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Sovico, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Barbara Magni e Corrado Villa. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Barbara Magni

Barbara Magni tenta la riconferma con la lista Centrodestra Sovico, coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Forza Italia e Popolari per Sovico. “Insieme abbiamo superato la pandemia. Insieme abbiamo rilanciato Sovico. Insieme continuiamo a costruire il futuro”, si legge sulla pagina Facebook della coalizione che rilancia la candidatura del sindaco avvocato.

Corrado Villa

Corrado Villa, 71 anni, pensionato ex sindacalista bancario è molto noto in paese per il suo incarico di presidente della Pro Loco, oltre che per essere regista e autore della compagnia teatrale di Sovico. Corrado Villa è sostenuto dalla lista Sovico Progressista. Corrado Villa non è nuovo all’esperienza politica: è stato vicesegretario della Dc e consigliere comunale negli anni Ottanta.