Elezioni comunali a Sovico, Corrado Villa candidato sindaco: la lista

Corrado Villa è il candidato del centrosinistra a Sovico per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno.

Corrado Villa, 71 anni, pensionato ex sindacalista bancario è molto noto in paese per il suo incarico di presidente della Pro Loco, oltre che per essere regista e autore della compagnia teatrale di Sovico. Corrado Villa è sostenuto dalla lista Sovico Progressista. Corrado Villa non è nuovo all’esperienza politica: è stato vicesegretario della Dc e consigliere comunale negli anni Ottanta.