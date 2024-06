Elezioni comunali a Sovico: eletto il sindaco

A Sovico gli elettori puntano sulla continuità e danno la preferenza a Barbara Magni confermata con il 60% delle preferenze (2.457 voti). Nulla di fatto per l'avversario Corrado Villa che si ferma a 1.638 voti (40%).

Barbara Magni era sostenuta dalla lista Centrodestra Sovico, coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega, Forza Italia e Popolari per Sovico. “Insieme abbiamo superato la pandemia. Insieme abbiamo rilanciato Sovico. Insieme continuiamo a costruire il futuro”, si legge sulla pagina Facebook della coalizione che rilancia la candidatura del sindaco avvocato.

Si ferma al 40% delle preferenze Corrado Villa, pensionato ex sindacalista bancario è molto noto in paese per il suo incarico di presidente della Pro Loco, oltre che per essere regista e autore della compagnia teatrale di Sovico. Corrado Villa è sostenuto dalla lista Sovico Progressista. Corrado Villa non è nuovo all’esperienza politica: è stato vicesegretario della Dc e consigliere comunale negli anni Ottanta.