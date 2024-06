Elezioni comunali a Triuggio: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Triuggio? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Triuggio, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Pietro Cicardi e Fabio Scandizzo.Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Pietro Cicardi

Pietro Cicardi tenta il tris. Il sindaco uscente (da dieci anni alla guida del comune di Triuggio) tenta il terzo mandato. Si presenta con la lista civica di centrosinistra Progetto Triuggio 2024. “Un gruppo che mette insieme elementi di continuità e di novità – si legge nella presentazione social della lista - che rispetta le peculiarità territoriali del nostro comune garantendo rappresentanza a tutte le sue frazioni e, cosa di cui andiamo particolarmente fieri, garantisce una rappresentanza di genere del 50% (percentuale che supera quella minima stabilita per legge) segno di una grande attenzione per il rispetto dell’uguaglianza e delle pari opportunità. Una squadra di cui siamo fieri”.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale.

Fabio Scandizzo

Fabio Scandizzo si presenta con la lista civica Tradizione e Futuro sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica Siamo Triuggio. Fabio Scandizzo ha 45 anni e dal 2019 siede tra i banchi del consiglio comunale (nel gruppo Tradizione e Futuro) e da due anni ricopre anche l’incarico di segretario cittadino della Lega.

Qui l'elenco dei candidati al consiglio comunale.