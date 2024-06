Elezioni comunali a Usmate Velate: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Usmate Velate? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

A Usmate Velate, comune del Vimercatese con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Lisa Mandelli e Stefano Vimercati. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Lisa Mandelli

Lisa Mandelli tenta il bis. Il sindaco uscente, 46 anni e architetto, è sostenuta dalla lista civica di centrosinistra Per Usmate Velate Lisa Mandelli Sindaco. “Un progetto in continuità con l’importante esperienza amministrativa che ha permesso di guidare virtuosamente il Comune di Usmate Velate, ma con la rinnovata volontà di perseguire obiettivi, valori, iniziative ed impegni. – si legge nella presentazione della lista -. Una lista plurale e aperta, composta da persone con esperienza amministrativa supportate da esponenti delle diverse realtà sociali nella certezza di poter rappresentare idee, esigenze e progetti della comunità di Usmate Velate”.

Qui la lista dei candidati per il consiglio comunale.

Stefano Vimercati

Stefano Vimercati, consigliere comunale e capogruppo della Lega, da 10 anni è attivo nella politica cittadina. Stefano Vimercati corre per la lista civica di centrodestra Usmate Velate Insieme Vimercati Sindaco.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale