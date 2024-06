Elezioni a Usmate Velate, chi ha vinto e risultati: Lisa Mandelli ancora sindaco

Lisa Mandelli è stata eletta di nuovo sindaco di Usmate Velate. Mandelli, candidata del centrosinistra al secondo mandato, ha ottenuto il 50,44% dei voti con 2.449 preferenze mentre Stefano Vimercati, consigliere comunale e capogruppo della Lega, si è fermato al 49,6%. A Usmate Velate a votare si sono presentati 5.144 elettori, con una affluenza del 59,87%.

Chi è Lisa Mandelli

Lisa Mandelli ha 46 anni ed è architetto. E' sostenuta dalla lista civica di centrosinistra Per Usmate Velate Lisa Mandelli Sindaco. "Un progetto in continuità con l'importante esperienza amministrativa che ha permesso di guidare virtuosamente il Comune di Usmate Velate, ma con la rinnovata volontà di perseguire obiettivi, valori, iniziative ed impegni. – si legge nella presentazione della lista -. Una lista plurale e aperta, composta da persone con esperienza amministrativa supportate da esponenti delle diverse realtà sociali nella certezza di poter rappresentare idee, esigenze e progetti della comunità di Usmate Velate".

Stefano Vimercati

Stefano Vimercati, consigliere comunale e capogruppo della Lega, da 10 anni è attivo nella politica cittadina. Stefano Vimercati corre per la lista civica di centrodestra Usmate Velate Insieme Vimercati Sindaco.

Qui l'elenco dei candidati per il consiglio comunale