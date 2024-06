Elezioni comunali a Veduggio con Colzano: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Veduggio con Colzano?? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - è stato effettuato lo spoglio per le Europee.

A Veduggio con Colzano, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono Luigi Dittonghi (tenta la riconferma sostenuto da una coalizione di centrodestra) e Maria Antonietta Molteni (con la lista civica Veduggio Domani. L’ex sindaco e consigliere comunale di minoranza tenta così di riconquistare la poltrona di primo cittadino sostenuta da una lista di centrosinistra. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.