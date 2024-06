Elezioni comunali a Villasanta: i risultati in diretta

Chi sarà il nuovo sindaco di Villasanta? Le operazioni di spoglio delle schede elettorali per conoscere il risultato delle elezioni amministrative prenderanno il via alle 14 di lunedì 10 giugno. Prima dello scrutinio delle schede elettorali delle elezioni amministrative - per i comuni coinvolti - verrà effettuato lo spoglio per le Europee.

A Villasanta, comune con meno di 15mila abitanti, i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono: Gaia Carretta, Gianbattista Pini e Lorenzo Galli. Qui non appena disponibili saranno resi noti i risultati dello scrutinio e il nome del nuovo sindaco.

Gaia Carretta

Gaia Carretta è la candidata sindaco per la lista civica Io scelgo Villasanta. Gaia Carretta, classe 1977 nata in provincia di Vicenza e cresciuta tra Vicenza e Verona, dal 2017 vive a Villasanta. Conosce molto bene la macchina politica e amministrativa. Laureata all’Università IULM di Milano con una specializzazione in Sociologia dei Consumi e ha conseguito poi una specializzazione allo SDA Bocconi in Studi sulla Sostenibilità. Attualmente è Responsabile Sostenibilità di una grossa azienda milanese. Ha una lunga esperienza come giornalista e come portavoce di politici.

Gianbattista Pini

È l’avvocato Gianbattista Pini il candidato sindaco che il centrodestra ha scelto. Guida la lista Villasanta Civica appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Pini, classe 1959, sposato e padre di due ragazze. Pini è avvocato con la passione per il cinema, musica e presidente dell’associazione di volontariaro Sissi. Nella squadra professionisti noti in paese, oltre ad alcune persone provenienti dal mondo della politica di centrodestra. Prima di diventare una lista civica Villasanta Civica è nata come associazione.

Lorenzo Galli

Lorenzo Galli, villasantese lavora nell’azienda di famiglia. Il candidato per il centrosinistra ha conquistato il 70% dei consensi alle primarie della lista civica Cittadini per Villasanta. Grande appassionato di sport si avvicina alla politica nell’ultima tornata elettorale quando entra nella lista civica Cittadini per Villasanta e poi entra in consiglio comunale come consigliere con la delega allo Sport. Galli è sposato e ha una figlia.

