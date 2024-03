L'ex assessore monzese che si candida alle elezioni europee con Libertà anche al Nord

Desirée Merlini si candida alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno con il nuovo progetto politico di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. L’ex assessore ai Servizi sociali della giunta Allevi, oggi consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione (ha da poco abbandonato la lista civica Noi con Dario Allevi sindaco per entrare nel Gruppo Misto) si candida alle elezioni europee con il progetto Libertà anche al Nord.

Desirée Merlini, molto nota e apprezzata in città per la sua professione di medico di base, tenta l’avventura alle elezioni europee. La presentazione ufficiale domani, sabato 23 marzo alle 11 all’Hotel dei Cavalieri a Milano, con la presentazione non solo della consigliera monzese che ricopre anche il ruolo di segretario de I civici in movimento, ma anche del progetto Libertà. Saranno presenti alcuni dei coprotagonisti del progetto tra cui Roberto Castelli, leader del Partito Popolare del Nord, Vito Comencini del Popolo Veneto, Stefano Aggravi, segretario politico di Rassemblement Valdôtain. Sarà prendete anche il Capitano Ultimo.

"Siamo entusiasti di registrare sempre più adesioni anche al Nord, il che dimostra che il nostro progetto è ormai decollato – commenta l’onorevole Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord - La profezia si è avverata: il Sud chiama e il Nord continua a rispondere. Dopo Roberto Castelli, anche il Popolo Veneto e una rappresentanza della Valle d'Aosta si sono uniti a noi. La lista Libertà sarà l'unica lista presente alle prossime elezioni europee autonomista e critica nei confronti di un'Europa che sta colpendo duramente i nostri diritti, a partire dalla sanità."