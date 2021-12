Election Day in provincia, ecco chi sono i nuovi consiglieri

Si è concluso l'election day della provincia. L’ufficio Elettorale provinciale, riunito nella sede istituzionale in via Grigna 13 a Monza, ha concluso le operazioni di scrutinio per eleggere i 16 nuovi rappresentanti del consiglio provinciale. Le votazioni si sono svolte sabato 18 dicembre, in contemporanea con tutte le Pprovince d’Italia nel primo election day post Legge del Rio che prevede elezioni di secondo livello aperte solo a sindaci e consiglieri comunali. A Monza e Brianza si è votato per il rinnovo del Consiglio e sono stati chiamati alle urne 872 tra sindaci e consiglieri comunali.

Alla chiusura del seggio elettorale, allestito in via Grigna 13 a Monza dalle ore 8 alle ore 20, la percentuale di affluenza registrata è stata pari all’ 87,86% con 767 votanti. Si tratta della percentuale più alta rispetto alle precedenti tornate elettorali che si svolgono ogni due anni per eleggere il Consiglio provinciale: nel 2019 aveva votato il 78,90% degli aventi diritto (692)e nel 2017 l’80,85%(697). Sono state ammesse 3 liste: la Lista n. Insieme per la Brianza ha ottenuto 22.012 voti ponderati; la Lista n. 2 Lega Brianza Autonomia Libertà 24.322 voti ponderati; la Lista n.3 BrianzaReteComune 43.175 voti ponderati

Chi sono i nuovi consiglieri provinciali

La suddivisione dei seggi all’interno del Consiglio provinciale risulta pertanto così distribuita: 4 Consiglieri per la Lista n°1 Insieme per la Brianza, in ordine di cifra individuale ponderata: Rebosio Claudio (5480) Borgonovo Riccardo Mario (4184); Monguzzi Nicolas Pietro (3780); Santese Vito Michele (3687); 4 Consiglieri per la Lista n. 2 Lega Brianza Autonomia Libertà, in ordine di cifra individuale ponderata: Cambiaghi Martina (5204); Casati Antonella (4184); Romanò Marina (3780); Ghezzi Fabio (3687); 8 Consiglieri per la Lista n.3 BrianzaReteComune in ordine di cifra individuale ponderata: Di Paolo Vincenzo Alessandro (6228); Rossi Alberto (5488); Sironi Simone (4749); Garofalo Giorgio (4080); Cicardi Pietro Giovanni Maria (3420); Monguzzi Concettina (3361); Facciuto Francesco (3324); Riva Egidio (3192).

"Le elezioni del Consiglio Provinciale sono state molto partecipate da Sindaci, consiglieri e forze politiche locali. Lo considero un segnale importante di riconoscimento verso questo Ente che ha saputo trasformarsi e trovare la sua centralità come Casa dei Comuni, aperta al confronto e capace di fare governace, soprattutto durante l’emergenza pandemica. Aspettiamo con fiducia che il Governo riconosca il ruolo di questi enti con la Riforma della Delrio e intanto siamo pronti a ripartire con i nuovi eletti, per continuare a garantire la nostra presenza sul territorio. Ringrazio i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e do il benvenuto ai nuovi eletti e ai consiglieri confermati dando l’appuntamento al primo consiglio che si svolgerà subito dopo Natale” ha detto il Presidente Luca Santambrogio.