La corsa per le suppletive di Monza e Brianza è a 8: si candida anche Andrea Brenna

Sarà una corsa ad 8 quelle per le elezioni suppletive per scegliere il successore in Senato di quel posto lasciato libero dopo la morte a giugno di Silvio Berlusconi. Lunedì sera, perfettamente nei tempi previsti dalla legge, è stata presentata anche la candidatura di Andrea Brenna per Democrazia e Sussidiarietà. Una raccolta firme fatta in sordina, piazza per piazza, paese per paese scontrandosi spesso con richieste di banchetti concessi in luoghi non sempre con grande passaggio. Ma alla fine le firme sono state raccolte e depositate e il 22 e 23 ottobre sulla scheda elettorale oltre ai nomi di Adriano Galliani, Marco Cappato, Cateno De Luca, Domenico Di Modugno, Lillo Massimiliano Musso, Daniele Giovanardi e Giovanna Capelli ci sarà anche il nome di Andrea Brenna.

Brenna, vicesindaco di Grandate, sposato e con una figlia ha accolto con favore questa sfida. “Siamo nati circa un anno fa, dall'esperienza maturata in anni di militanza politica dei nostri membri, ci siamo fatti conoscere territorialmente, abbiamo ottenuto il consenso e il sostegno preventivo sottoscritto da centinaia di elettori che hanno creduto e credono fortemente nel nostro progetto politico e nella nostra scelta di dare al collegio di Monza e Brianza l'opportunità di esprimere tutta la sua straordinaria bellezza – ha scritto sui social dopo la deposizione delle firme in Tribunale -. La fase più difficile, soprattutto dal punto di vista operativo, organizzativo e formale, è stata superata. Ora possiamo godere, tutti assieme, di questa bellissima campagna elettorale frutto della nostra storia politica, finalmente condotta con il nostro simbolo, bello, univoco e chiaro. Un simbolo che rappresenta e comunica la sintesi del nostro programma politico fondato nella storia del popolarismo cristiano impegnato in politica e al tempo stesso premonitore di un futuro di pace, prosperità e giustizia per tutti. I delusi di tutti gli schieramenti politici potranno quindi trovare nella nostra storia, nella nostra esperienza, nella nostra presenza, nella nostra serietà, nella nostra credibilità e nella nostra affidabilità, ambiti in cui poter mettere a frutto la propria volontà di partecipazione attiva politica e di voto”.

Alle passate elezioni politiche Democrazia e Sussidiarietà aveva sostenuto Silvio Berlusconi, ma per questa elezioni suppletiva ha deciso di scendere in campo, con un suo programma e con un suo candidato che già conosce bene la macchina amministrativa e della politica.