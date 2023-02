Elezioni regionali: crolla l'affluenza anche a Monza e in Brianza

Le urne si sono chiuse pochi minuti fa. Alle 15 poi al via lo spoglio delle schede. Ma prima ancora della proclamazione del presidente della Regione Lombardia quello che salta agli occhi è il dato dell'astensionismo.

In Lombardia c'è stato il crollo degli elettori che tra domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio si sono recati alle urne. E i dati di Monza e della Brianza sono in linea con la percentuale regionale. Il dato definitivo attesta che a Monza e in provincia si sono recati alle urne il 42,53% degli aventi diritto. Cinque anni fa la percentuale era stata di 75,82%, con la perdita di oltre il 30% di persone che sono andate a votare. A Monza l'affluenza è stata del 43,78%: sono stati 20.868 gli uomini che sono andati a votare, e 22.026 le donne, per un totale di 42.894 cittadini aventi diritto.

In Lombardia l'affluenza è stata (dato ancora in aggiornamento) del 41,60%, mentre nel 2018 era stata del 73,98. "L’affluenza delle regionali è la più bassa registrata in 53 anni di storia - si legge sulla pagina Facebook del Consiglio regionale della Lombardia -. Oggi le urne si sono chiuse con una partecipazione ben al di sotto del 50%: ha votato il 41% degli elettori. Finora l’affluenza più bassa si era registrata nel 2010 - la sfida tra Roberto Formigoni e Filippo Penati - quando aveva votato il 71,9%, una percentuale comunque più alta di 30 punti rispetto a quella di quest’anno".

Ultimo aggiornamento 13 febbraio ore 15.53.