Quante persone hanno votato per le elezioni a Monza

A Monza e in Brianza l'affluenza per le elezioni politiche ha fatto registrare numeri che hanno superato il 71%, dato in diminuzione rispetto alla precedente tornata elettorale nazionale. I seggi si sono chiusi alle 23 di domenica 25 settembre e anche in Brianza i cittadini si sono presentati alle urne per scegliere il nuovo governo. Per la Camera ha votato il 71,05% degli aventi diritto (il dato precedente era stato 77,92%). Per il Senato si è presentato alle urne il 71,05% a fronte del 77,92% della precedente tornata. Tra i comuni dove si è registrata una percentuale di votanti maggiore Camparada, Villasanta, Vedano al Lambro e Vimercate.

A Monza la percentuale relativa all'affluenza si è attestata al 71,93%.

Le lunghe code per il tagliando antifrode

Nelle ore con maggior afflusso di votanti c'è stato qualche rallentamento a causa del tagliando antifrode. Si tratta di un tagliando perforato rettangolare rimovibile con codice alfanumerico attaccato a un lembo della scheda che il presidente o lo scrutatore staccano prima di inserire la stessa scheda nell'urna.

I primi risultati

Lo spoglio è vicino alla chiusura in tutte le 61.566 sezioni elettorali. Il centrodestra si avvia a vincere questa tornata elettorale.Giorgia Meloni è più vicina che mai a Palazzo Chigi e Fratelli d'Italia si è rivelato il primo partito, Pd secondo ma forse al minimo storico, M5s terzo sopra la Lega, che crolla. Per il centrodestra maggioranza autonoma anche al Senato. FdI è nettamente il primo partito italiano, al 26 per cento. Qui la diretta dello spogli elettorale di Today.it e ir isultati delle elzioni.