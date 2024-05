Elezioni europee: in Brianza arriva la candidata del Pd Cecilia Strada

Cecilia Strada in trasferta in Brianza. La candidata capolista del Pd per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno per la circoscrizione Nord Ovest arriva in Brianza. Sarà ad Agrate sabato 4 maggio alle 20.50 nella sede della Cooperativa Battisti (in via Ferrario 48).

Cecilia Strada, 45 anni, figlia di Gino Strada fondatore della Ong Emergency ,alle elezioni europee correrà per il Partito democratico. Sabato sera ad Agrate Brianza interverrà all’incontro sul tema “L’Europa che vogliamo: solidale, inclusiva, unita”.

All’incontro pubblico parteciperanno anche Lorenzo Sala, segretario provinciale Pd Monza e Brianza, e Simone Sironi, candidato sindaco Agrate Brianza per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.