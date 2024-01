Elezioni comunali: ad Agrate nasce la lista civica Agrate Futura

L’8 e il 9 giugno ad Agrate Brianza si voterà per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Intanto nasce la lista civica Agrate Futura che sostiene la candidatura per il secondo mandato del sindaco uscente Simone Sironi. “In un momento cruciale per il destino delle nostre comunità, liberi cittadini, aderenti ad Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile si sono uniti per costruire insieme un progetto comune basato su valori condivisi”, si legge nella nota ufficiale

“Partiremo dall’ascolto della gente, vogliamo far emergere e dare voce a quelle domande che le persone si pongono ma che talvolta hanno smesso di condividere”, precisano. I temi al centro della campagna elettorale sono: la riduzione del consumo del suolo, bilancio partecipativo, supporto alla salute mentale per una comunità più inclusiva e attenta al benessere psicologico dei suoi cittadini, in particolare per la popolazione giovanile che si trova a gestire sfide inedite nella propria crescita personale.

I fondatori della lista civica invitano i cittadini a partecipare alle attività del gruppo. Per informazioni consultare la pagina Facebook Agrate Futura, oppure inviare un’email agrate.futura@gmail.com.

.