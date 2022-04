Il candidato sindaco in smoking che davanti al teatro difende la cultura

In smoking davanti al teatro Manzoni di Monza. Non per assistere a uno spettacolo ma per chiedere maggiore rispetto e attenzione per la cultura monzese e in particolare per uno dei suoi simboli: il teatro di via Manzoni. Così si è presentato Alberto Mariani, consigliere comunale e candidato sindaco per il Grande Nord, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Per quanto riguarda il teatro Manzoni di Monza ci sono cittadini seriamente preoccupati - spiega Alberto Mariani nel video -. Parrebbe che alcuni pannelli che rivestono le colonne interne siano attaccati con il nastro adesivo. Non è solo una questione di decoro, ma prima di tutto di sicurezza. Non possiamo trattare i cittadini e la cultura in questo modo. La cultura è vita e dà vita". Mariani ribadisce l'importanza di tutelare le proprie radici, in primis quelle culturali, prendensosi a cuore anche il patrimonio artistico, teatrale e storico della città.

Alberto Mariani per la prima volta corre per la poltrona di primo cittadino. Una militanza ultratrennale nel Carroccio, l'ingresso in consiglio comunale e poi lo strappo con la maggioranza uscendo dalla Lega e confluendo nel Gruppo Misto. Adesso la discesa in campo per le amministrative del prossimo 12 giugno. Quando il candidato del Grande Nord dovrà vedersela con il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia).