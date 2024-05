Elezioni ad Albiate: si candida Gabriel Usai

Gabriel Usai è il candidato sindaco per le elezioni comunali di Albiate dell’8 e 9 giugno. Gabriel Usai, attualmente vicesindaco di Albiate, è sostenuto da Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia e la lista civica Siamo Albiate.

Gabriel Usai, classe 1988, albiatese dalla nascita, impiegato amministrativo in un’azienda di Seregno. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato, dapprima in parrocchia e oratorio e subito dopo in varie realtà associative in ambito sociale, sportivo e culturale. Si avvicina alla politica sin da giovane come promotore del consiglio comunale dei ragazzi e componente del primo consiglio nel 2001, dal 2006 (amministrazione Viganò) a oggi (passando per le amministrazioni Confalonieri e Redaelli) partecipa con vari ruoli alle varie amministrazioni comunali, commissario alla cultura, biblioteca, sport e tempo libero, commissario alle politiche giovanili, consigliere comunale e infine Vicesindaco. Per due mandati consigliere provinciale di Monza e Brianza, il primo all’opposizione e il secondo in maggioranza con delega a patrimonio, infrastrutture e terzo settore, rivestendo inoltre il ruolo di capogruppo della lista Insieme per la Brianza.