Elezioni comunali: ad Albiate si candida Yuri Volpi

Per le elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno ad Albiate il centrodestra si divide. A correre per lo scranno di primo cittadino c'è Yuri Volpi, sostenuto da Lega e dalla lista civica Confalonieri per Volpi sindaco.

Yuri Volpi attualmente ricopre gli incarichi di assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, Commercio e Attività Produttive, Industria e Artigianato. Il suo slogan è: "In 15 anni abbiamo migliorato Albiate. Continuiamo a crescere insieme".