Magistrato che si candida a sindaco: "Per una Monza accogliente e viva"

Adesso è ufficiale: anche Ambrogio Moccia, storico magistrato monzese, scende in campo per diventare sindaco di Monza e si presenta con la sua lista civica Movimento Moccia per Monza. Un volto molto noto quello del magistrato, ormai in pensione, che aveva già vissuto l'esperienza della politica attiva candidandosi nel 1997 e nel 2002. Adesso ci riprova.

"Voglio rendere Monza una città accogliente - spiega Ambrogio Moccia a MonzaToday -. Accogliente in tutte le molteplici accezioni del termine. Oltre a trasformarla in una città viva nella legalità". E proprio legalità, rispetto delle leggi e attenzione ai più deboli sono alcuni dei temi tanto cari al candidato monzese che ha deciso, adesso che è andato in pensione, di dedicare tempo ed energie al bene della città.

"Ho ricevuto una sorta di 'chiamata civica' - prosegue -. Monza non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori. Ecco perchè ho deciso di scendere in campo. In primis maggiore attenzione alla salvaguardia dei più deboli e alla legalità. Un valore fondamentale per la libertà". Moccia vede la Monza di oggi molto diversa rispetto a quella che aveva lasciato ormai vent'anni fa anche se ha continuato a vivere e seguire la città e i monzesi con attenzione.

"Monza è immobile, anche da un punto di vista creativo - continua -. Ferma nel cercare di trovare soluzioni a problemi antichi, come quello della Villa Reale. Monza è peggiorata, e lo dico nelle vesti di cittadino soprattutto per quanto riguarda il rispetto sociale. Non è solo una questione di ordine pubblico, ma riguarda quello che un tempo veniva chiamato rispetto civico. Oggi fare una passeggiata per le vie di Monza, in centro così come in periferia, rischia di non essere gradevole e di incappare nel degrado". Una stoccata anche al tema della raccolta dei rifiuti. "Un servizio che dovrebbe essere automatico, porta invece ad incappare in una poliziesca burocrazia".

Si allunga così la lista dei candidati alle prossime elezioni comunali di Monza. Il 12 giugno i figli di Teodolinda dovranno scegliere tra il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia), Carlo Chierico (Lista civica Monza Unita) e Daniela Brambilla (Italexit) e adesso anche l'ex magistrato Ambrogio Moccia (Movimento Moccia per Monza).