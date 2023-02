Il first gentleman che ha votato in Brianza

Andrea Giambruno ai seggi in Brianza. Il giornalista di Mediaset, compagno del presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha votato in Brianza. Ad immortalarlo Federico Romani, candidato per il consiglio regionale in Fratelli d'Italia, che ha postato sui social il famoso elettore. "Oggi con l'amico Andrea Giambruno - ha scritto Romani su Facebook - che ha voluto essere presente di persona per sostenermi in questa lunga campagna elettorale". Poi tre foto, di cui una dove Giambruno infila la scheda nell'urna. Al suo fianco Federico Romani.

Il post di Federico Romani

Andrea Giambruno, classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all'università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Giambruno è molto riservato, non ha profili social attivi e quindi le uniche immagini di lui insieme a Giorgia Meloni e alla loro figlia, Ginevra (nata nel 2016, quando Meloni era impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaca di Roma), sono state condivise nel corso di questi anni solo dalla, quasi certa, nuova premier italiana. Andrea e Giorgia vivono a Roma, città dove lui si è trasferito per seguire la compagna.