Elezioni ad Arcore, Paola Palma è la candidata del centrosinistra: liste e nomi

Paola Palma, già assessore alla Cultura, Istruzione e al Commercio del comune di Arcore, è la candidata del centrosinistra per le elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre. I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Rosalba Colombo.

Tre i candidati in corsa per vestire la fascia tricolore: insieme a Palma corrono anche l'avvocato ed ex presidente della camera penale di Monza Maurizio Bono per il centrodestra unito che dopo anni passati tra i banchi dell'opposizione ora punta a riconquistare Villa Borromeo e il candidato del Movimento Cinque Stelle e della lista civica ImmaginArcore Luca Monguzzi.

A sostegno della candidatura di Paola Palma il Partito Democratico, la lista Prospettiva Civica e la lista Civica Futura. Di seguito le liste con l'elenco e i nomi di tutti i candidati.

In aggiornamento

Lista Prospettiva Civica

1) Cheikh Tidiane Gaye

2) Giacomo Contratto

3) Barbara Ventola

4) Jacopo Noli

5) Laura Mapelli

6) Nicola Sullo

7) Brunella Bruni

8) Marco Raimondi

9) Maria Nunzia Caporale

10) Stefano Pugliesi

11) Lorenza Rossi Querin

12) Luca Brambilla

13) Federico Bove

14) Pier Luigi Contratto

15) Marco Penati

Lista Civica Futura

Mapelli Luca

Casiraghi Gloria Martina

Bilotti Giuseppe

Bramati Francesco

Salodini Aurora

Cottini Francesco

Tarasio Barbara

Crotti Nicolò Francesco

Teruzzi Benedetta

Fassina Pietro

Vailati Paolo

Pazzi Alessandro