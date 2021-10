Ballottaggio, si vota in quattro comuni in Brianza

Seggi aperti per il ballottaggio in Brianza. Dmenica 17 e lunedì 18 si torna alle urne in quattro comuni: potranno votare per scegliere il nuovo sindaco tra i due candidati che al primo turno avevano raccolto il maggior numero di consensi i cittadini di Vimercate, Desio, Arcore e Seveso.

Orari e informazioni

I seggi sono aperti fino alle ore 23:00 di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Si voterà per eleggere il candidato alla carica di sindaco tra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti al primo turno. Per esercitare il diritto di voto è necessario essere in possesso della tessera elettorale e di un documento d'identità valido. Potranno votare i cittadini residenti che hanno compiuto i 18 anni di età entro il 3 ottobre. Nel ballottaggio il voto può essere espresso unicamente per uno dei due candidati alla carica di sindaco, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.

I comuni al ballottaggio e i candidati

Vanno al ballottaggio Vimercate, Desio, Arcore e Seveso. A Vimercate i cittadini torneranno a votare per scegliere chi tra il candidato del centrosinistra Francesco Cereda e l'uomo del centrodestra Giovanni Sala sarà il nuovo sindaco, Cereda 34 anni, ha ottenuto il 44,85 % dei voti (5.005 preferenze) e Giovanni Sala, 62 anni si è fermato al 35,15% con 3.922 voti.

A Seveso sarà ballottaggio tra Alessia Borroni (centrodestra) e Gianluigi Malerba (centrosinistra). La candidata del centrodestra ha ottenuto il 47,86% dei voti (3.923 preferenze) mentre il candidato del centrosinistra Malerba ha raccolto il 32,39% dei voti (2.655).

A sfidarsi alle urne il prossimo 17 e 18 ottobre a Desio saranno Simone Gargiulo (centrodestra) e Jennifer Moro (centrosinistra). Simone Gargiulo ha ottenuto 6.353 voti (39,91%), mentre Jennifer Moro ha raccolto 5.843 preferenze (36,71%).

Ad Arcore i cittadini dovranno scegliere tra il candidato di centrodestra, l'avvocato Maurizio Bono, e la sfidante del centrosinistra Paola Palma. I due candidati al primo turno hanno staccato Monguzzi, il candidato del Movimento Cinque Stelle. Bono ha ottenuto il 45.58% dei voti (3328 preferenze) contro le 2.812 (38.51%) della Palma. Luca Monguzzi (M5S) invece si è fermato al 15,91%.