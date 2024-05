Elezioni comunali: a Barlassina il centrodestra punta su Paolo Vintani

A Barlassina il centrodestra punta su Paolo Vintani. Il noto farmacista del piccolo comune della Groane è il candidato che è stato prescelto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc per correre alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Paolo Vintani non è nuovo al panorama politico locale. Già dieci anni fa si era candidato per diventare primo cittadino di Barlassina. In questa tornata elettorale il suo braccio destro sarà l’ex direttore della Bcc di Barlassina, Giorgio Porro.