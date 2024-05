Elezioni comunali a Barlassina, Daniela Morosi candidata sindaco: lista e candidati

È Daniela Morisi il candidato sindaco a Barlassina per il centrosinistra per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno. Daniela Morosi si presenta con la lista civica Insieme per Barlassina. Morisi conosce molto bene il piccolo comune delle Groane dove attualmente ricopre l’incarico di assessore ai Servizi sociali.

Daniela Morisi ha 62 anni, è stata impiegata nel settore dell’editoria farmaceutica. È sposata e ha tre figli."Dal 2014 Daniela è assessore ai Servizi sociali e alle Pari opportunità - aveva scritto il sindaco uscente Piermario Galli sulla pagina Facebook della lista civica -. Nel 2016 è stata vicepresidente dell’ambito territoriale di Seregno e nel 2017 presidente, carica che ha ricoperto fino al 2019. Ha sempre avuto attenzione nel cercare di ascoltare tutti i bisogni della comunità, con passione ha sostenuto tante associazioni del territorio e mi è stata davvero di grande sostegno in tantissime occasioni, non solo in ambito sociale".

Ecco i candidati della lista civica Insieme per Barlassina che correranno per un posto in consiglio comunale:

Anna Pagani

Eleonora Salinas

Elena Trezzi

Barbara Uloremi

Paola Visconti

Emiliano Bertin

Fulvio Bonetti

Roberto Cesarin

Piermario Galli

Antonio Lanzani

Simone Stefanetto

Paolo Pegoraro.