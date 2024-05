Elezioni comunali: a Bellusco il centrosinistra ricandida Mauro Colombo

A Bellusco Mauro Colombo tenta il bis. Il sindaco uscente – che aveva ricoperto l’incarico di vicesindaco durante la giunta Invernizzi - si ripresenta per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Mauro Colombo è sostenuto dalla lista civica di centrosinistra Progetto Democratico Popolare Bellusco. “La candidatura di Mauro Colombo è motivata dal lavoro svolto in questi cinque anni, durante i quali ha dimostrato di essere il Sindaco di Tutti i cittadini di Bellusco, impegnandosi costantemente su tutte le tematiche cruciali per il nostro paese e affrontando efficacemente una svolta decisiva come la complessa gestione della pandemia”, aveva precisato la lista civica in una nota stampa.