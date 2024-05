Elezioni comunali: a Bellusco il centrodestra candida Maurizio Mauro

A Bellusco il centrodestra punta su Maurizio Mauro. Sarà Maurizio Mauro a correre per le elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno con la lista civica CambiAmo Bellusco. Una lista sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc. Maurizio Mauro a Bellusco è un volto noto perché è il presidente dell’associazione San Giuseppe. Mauro non è nuovo alla politica: militante di Fratelli d’Italia nel 2019 si era candidato per diventare sindaco di Caponago, dove attualmente siede tra i banchi dell’opposizione.