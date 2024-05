Elezioni comunali: a Bernareggio Stefano Tornaghi si candida con la lista civica

Si chiama Bernareggio insieme Villanova la lista civica che candida Stefano Tornaghi a sindaco di Bernareggio per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Stefano Tornaghi, trentennale militanza nella Lega, è consigliere comunale. Per questa tornata elettorale ha deciso di scendere in campo con una sua lista civica.

“Penso che per amministrare bene il nostro Comune servano donne e uomini di buona volontà ed uniti dalla vocazione di ascoltare le persone per rendere la cittadina più servita, pulita e vivibile – scrive Tornaghi sulla sua pagina Facebook annunciando la sua candidatura -. Per questo motivo sono contento che abbiate risposto numerosi con affetto e stima al mio appello per la Bernareggio di oggi e domani. Abbiamo capito che ci veniva richiesto un distacco da una politica che può rappresentare alcuni, quando invece avete bisogno di essere rappresentati tutti! Lo faremo insieme con questa lista, 100% civica. Insieme a voi, per governare con una squadra unita. Insieme al cittadino, per ascoltare e rispondere efficacemente. Insieme alle associazioni, vera linfa del comune. Insieme ai comuni limitrofi, con cui bisogna collaborare per assicurare servizi più efficienti. Insieme anche alle opposizioni, perché il consiglio di chi la vede in maniera diversa è utile. Insieme ai professionisti, perché anche se sognare è bello, nessuno vive nel mondo dei sogni. Ma quel che più conta, Bernareggio insieme a Villanova, per un paese più curato”.