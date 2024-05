Elezioni comunali: a Bernareggio il centrodestra candida Cinzia Longhi

A Bernareggio il centrodestra punta su Cinzia Longhi. È lei la candidata allo scranno di primo cittadino alle elezioni comunali che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. Cinzia Longhi è il candidato sindaco del Progetto Bernareggio, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

“Progetto Bernareggio” si propone come una squadra compatta, motivata, tesa a (ri)dare la giusta dignità a Bernareggio – si legge nella presentazione della lista -. Rappresentante determinata e portavoce attiva della coalizione è Cinzia Longhi un impegno concreto per la città del fare”.

"Vogliamo distinguerci in maniera netta e identitaria dal passato, non cavalcando l’onda della facile demagogia, ma afferrando le redini del “fare”, dell’agire in maniera rapida e sostenibile, prestando ascolto alla quotidianità di Bernareggio e abbattendo i vincoli che separano i cittadini da una qualità della vita migliore e auspicabile - si legge nella nota stampa - L’osservazione diretta delle criticità di Bernareggio trova spazio nel nostro programma: chiaro, diretto, sintetico ma completo, che spazia dalla viabilità all’ambiente, e dai valori tradizionali all’innovazione in campo energetico. Non vuole essere solo uno sterile atto di denuncia nei confronti di una letargia politica e un’inattività inerziale, ma un invito collettivo all’agire in maniera strutturata e con un approccio orientato a risultati rapidi e sostenibili".