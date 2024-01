Elezioni comunali: a Besana Pd e lista civica uniti candidano Paolo Gasparetti

A Besana Brianza Pd e lista civica Besana per tutti uniti per cercare di togliere lo scranno di primo cittadino ad Emanuele Pozzoli e candidano a sindaco Paolo Gasparetti.

Gasparetti, 62 anni, sposato e papà di un ragazzo che frequenta l’università, vive a Besana Brianza da quasi vent’anni. Originario di Inzago (nel Milanese) ricorda con orgoglio di provenire da “una famiglia operaia, di origini contadine”. Paolo Gasparetti da 40 anni lavora in banca, dove da oltre 30 anni ricopre ruoli di responsabilità. È alla prima esperienza politica e non ha mai militato nei partiti.

“Nel 2005 io e mia moglie abbiamo deciso di trasferirci a Besana Brianza perché ci è subito piaciuta per gli spazi verdi, la comunità aperta, le scuole, il campo sportivo - ha spiegato -. La presenza del cinema- teatro, gli eventi per bambini in biblioteca, i gruppi culturali e le tante altre iniziative, ci hanno aiutato a capire che era una comunità “attiva” che avrebbe potuto accoglierci, offrire a nostro figlio un’infanzia migliore, e a noi una vita ricca di vicinanza agli altri in un gran bel posto”.

Gasparetti si è ben presto inserito nel tessuto sociale di Besana: da 12 anni collabora con la Polisportiva Besanese, da 2 anni è animatore delle iniziative di inclusione sportiva “Sport Insieme “a cui partecipano circa 15 ragazzi diversamente abili che svolgono settimanalmente allenamenti sportivi insieme agli atleti della Polisportiva. Inoltre allena una squadra di basket per adolescenti.

“Ho accettato volentieri la discesa in campo perché in questi ultimi anni ho visto la nostra città cambiare in un modo che non mi piace e che non accetto – ha aggiunto durante la presentazione -. Mi candido per perseguire ‘il bene comune’, che dovrebbe essere a mio avviso l’obiettivo di un’amministrazione con la A maiuscola”.