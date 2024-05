Elezioni comunali a Besana, Emanuele Pozzoli candidato sindaco: lista e candidati

A Besana Brianza il centrodestra punta sul sindaco uscente Emanuele Pozzoli. Il primo cittadino, militante storico della Lega, l'8 e il 9 giugno correrà per confermare il suo scranno e per proseguire nel percorso politico intrapreso durante questo mandato. A sostenerlo compatta la coalizione di centrodestra formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Pozzoli, 40 anni, è sposato e ha 2 figli. “Dal 2004 non ho perso un solo consiglio comunale e come Sindaco, insieme con la mia squadra, abbiamo dimostrato di saper realizzare ciò che serve – dichiara nella sua presentazione ufficiale -. Di volere una Besana più bella e più viva con gli eventi estivi, di Natale, con le nuove ciclopedonali e riqualificando i centri. Oggi ci presentiamo con una squadra ancora più ampia, con l’esperienza maturata amministrando Besana in questi anni, arricchita dall’entusiasmo di tanti che animano già la vita sociale della nostra Città che si offrono per la prima volta al servizio del nostro Comune”.

Ecco chi sono i candidati che corrono per un posto in consiglio comunale:

LISTA CIVICA POZZOLI SINDACO

Barbara Fusco

Alessandro Cacciatori

Massimiliano Tolotta

Davide Betti

Sebastiano Casati

Diego Cazzaniga

Ivan Crippa

Monica Garghentini

Katia Giaffreda

Renis Ismaili

Matteo Merlini

Annalisa Riva

Mario Ronzoni

Andrea Tagliabue

Roberta Teruzzi

Francesca Viganò

LEGA

Alessandro Corbetta

Ermo Gallenda

Roberta Carena

Davide Bruscagin

Paola Riva

Giovanni Duca

Gaia Beretta

Dario Arcolin

Marco Casati

Enrica Galimberti

Federico Novelli

Paola Paderi

Giuseppe Sala

Romana Perego

Alice Somaschini

Luca Viviani

CENTRODESTRA BESANA (FRATELLI D’ITALIA FORZA ITALIA)

Vito Adone

Carlo Antonio Bianzale

Alberto Bordiga

Luciana Casiraghi

Diego Crippa

Elena De Battista

Federica Foti

Paolo Geremia

Giulia Masoli

Mara Merlini

Stefano Monti

Alcide Riva

Moreno Riva

Paolo Torregiani

Ottavio Zaffuto

Sara Zanotta