Elezioni in Brianza, 10 comuni al voto: aggiornamenti e notizie in diretta

Seggi aperti nei dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre voteranno per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale. Urne aperte domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.

In Brianza si vota ad Arcore, Seveso, Desio, Limbiate e Vimercate (comuni sopra i 15mila abitanti) e a Biassono, Briosco, Varedo, Vedano al Lambro e Verano Brianza (<15mila abitanti). L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.

Tutti i comuni al voto:

Arcore

Biassono

Briosco

Desio

Limbiate

Seveso

Varedo

Vedano al Lambro

Verano Brianza

Vimercate

Come si vota alle elezioni comunali

Per votare alle elezioni comunali bisogna presentarsi al proprio seggio (la sezione è indicata sulla scheda elettorale) con un documento di identità valido e, appunto, la scheda elettorale. Per votare (almeno il 3 e 4 ottobre) non sarà necessario il green pass. La cosa cambierà per il secondo turno: a partire dal 15 ottobre, invece, il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori e i componenti del seggio - in quanto assimilati ai dipendenti pubblici - dovranno essere in possesso del certificato verde.

Come si vota nei comuni sotto ai 15mila abitanti

Nei comuni sotto ai 15mila abitanti l'elezione del sindaco e del consiglio comunale è diretta e non è previsto alcun ballottaggio (salvo parità di preferenze).

Si esprime la propria preferenza tracciando un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

Nei comuni fino a 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza mentre nei comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti è possibile indicare fino a due preferenze. In questo caso, tuttavia, devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre.

Come si vota nei comuni sopra ai 15mila abitanti

Nei comuni con più di 15mila abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). Se nessun candidato raggiunge tale soglia gli elettori torneranno alle urne domenica e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio a cui parteciperanno i due candidati più votati.

Nei comuni con più di 15mila abitanti (quindi Arcore, Desio, Seveso, Limbiate, Vimercate) si può votare in diversi modi: