Elezioni comunali a Burago Molgora, Luca Valaguzza candidato del centrosinistra

Luca Valaguzza è il candidato sindaco per il centrosinistra per le elezioni comunali a Burago Molgora. A sostenerlo per le elezioni dell’8 e 9 giugno sarà la lista civica Burago Città Viva. Luca Valaguzza ha 40 anni, è avvocato e papà di 2 bambini e attualmente ricopre il ruolo di consigliere comunale di Burago Città Viva.

“Non vivo più a Burago da qualche anno, ma è come se non me ne fossi mai andato perché qui è rimasto tutto ciò che per me conta: la famiglia, gli amici, i miei ricordi, i più belli, quelli di un bambino – spiega nella presentazione sulla pagina Facebook -. Ecco perché mi candido a sindaco, ecco perché voglio farlo (“..ma chi te lo fa fare?”) “Me lo fa fare” l’attaccamento al Paese e alla sua gente, il senso di appartenenza a questo piccolo borgo, l’ambizione di riuscire a restituire parte di ciò che mi è stato dato. Al mio fianco ho la fortuna di avere una squadra vera, vivace, creativa, tenace, composta proprio del tipo di persone che si vorrebbe avere accanto nel momento del bisogno. Insieme ci siamo immaginati un Paese in cui sentirsi “parte di qualcosa”, un Paese accogliente, vivo e a misura d’uomo: Burago può e deve esserlo”.