Elezioni comunali a Burago Molgora, Angelo Mandelli candidato sindaco: lista e candidati

A Burago Molgora il centrodestra punta nuovamente su Angelo Mandelli. Sarà il sindaco uscente a correre per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc. Angelo Mandello sarà il candidato sindaco della lista Impegno per Burago.

Angelo Mandelli tenta così di essere rieletto per il terzo mandato.

Ecco chi sono i candidati della lista Impegno per Burago che correranno per un posto in consiglio comunale:

Anna Cannarile

Marino Besana

Raffaella Bragaglio

Franco Colnaghi

Maristella Grifa in Luccarelli

Giuliano Bianchi

Milena Manzato

Alberto Zennaro

Massimo Antonio Bergamaschi

Andrea Moroni

Alberto Stefano Reghenzani

Mattia Abruzzese