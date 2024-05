Elezioni comunali a Busnago, Valeriano Tremolada candidato per la civica Insieme per voi Busnago

A Busnago scende in campo Valeriano Tremolada. È lui il candidato sindaco che l’8 e il 9 giugno correrà per la lista civica Insieme per voi Busnago. Valeriano Tremolada ha da poco compiuto 74 anni. Pensionato vanta una lunga carriera nel settore bancario e da anni siede tra i banchi del consiglio comunale, nelle vesti di consigliere di opposizione.

“Animati dallo stesso desiderio di vedere una Busnagi 'Migliore', abbiamo deciso di scendere in campo per ridare un nuovo volto al nostro comune che tanto ci sta a cuore”, si legge sulla pagina Facebook della lista civica.