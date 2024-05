Elezioni comunali a Busnago, Giancarlo Incerrano candidato sindaco: lista e candidati

È Giancarlo Incerrano il candidato sindaco per il centrodestra a Busnago. Incerranno l’8 e il 9 giugno correrà per lo scranno di primo cittadino con la lista Uniti per Busnago. La lista è sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc.

Giancarlo Incerrano, classe 1967, nella vita svolge la professione di avvocato. Vive e lavora a Busnago dove ha il suo studio legale.

Ecco chi sono i candidati della lista Uniti per Busnago che correranno per un posto in consiglio comunale:

Marika Brambilla

Paola Brambilla

Giada Brugnoli

Andrea Fabac

Pieralberto Galbusera

Stefano Galbusera

Mariangela Landolfo

Paolo Primo Salvatore Martini

Francesco Messina

Luca Francesco Michele Romano

Gianluca Stucchi

Salvatore Tortorelli