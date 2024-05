Elezioni comunali a Busnago, Valeriano Tremolada candidato sindaco: lista e candidati

A Busnago scende in campo Valeriano Tremolada. È lui il candidato sindaco che l’8 e il 9 giugno correrà per la lista civica Insieme per voi Busnago. Valeriano Tremolada ha da poco compiuto 74 anni. Pensionato vanta una lunga carriera nel settore bancario e da anni siede tra i banchi del consiglio comunale, nelle vesti di consigliere di opposizione.

“Animati dallo stesso desiderio di vedere una Busnagi 'Migliore', abbiamo deciso di scendere in campo per ridare un nuovo volto al nostro comune che tanto ci sta a cuore”, si legge sulla pagina Facebook della lista civica.

"La nostra lista civica pone il cittadino al centro del nostro programma amministrativo che si sviluppa in 8 punti - si legge nel comuicato stampa -. Rapporto con i cittadini, servizi alla persona, sicurezza, istruzione e cultura, ecologia, territorio, viabilità e in fine sport e tempo libero. Gli interventi che proponiamo saranno rivolti all'efficienza finalizzata all'efficacia dei servizi. Grande attenzione verrà data alla trasparenza ammnistrativa, in modo che tutti i cittadini possano sapere cosa stanno facendo per loro il consiglio comunale e la giunta".

Ecco i candidati della lista che correranno per un posto in consiglio comunale:

Angela PENDEZZA

Patrizia BRAVI

Antonella MASTROROCCO

Ellen VULTAGGIO

Alessia BRIVIO

Domenica APPICE

Lorenzo CUCCI

Emiliano GALOZZI

Francesco CATALANO

Maurizio Biagio PETRONACI

Franco CHIAROLLA

Riccardo REALE