Elezioni regionali 2023: i candidati brianzoli del Pd

Si scaldano i motori per le prossime elezioni regionali. Il 12 e il 13 febbraio i lombardi saranno chiamati alle urne per scegliere il loro governatore. Il Pd che sostiene la candidatura di Pierfrancesco Majorino ha scelto i suoi candidati per Monza e la Brianza.

A correre per un posto come consigliere regionale ci saranno il consigliere uscente Gigi Ponti, Rosalba Colombo (ex sindaco di Arcore), Umberto Ruzzante (assessore a Muggiò), Angela Marcella (assessore a Bernareggio), Ivano Riva (anestesista-rianimatore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato consigliere comunale a Besana Brianza), Barbara Ongaro (insegnante è stata candidata alle ultime elezioni a sostegno del sindaco di Monza Paolo Pilotto), Pietro Virtuani (segretario provinciale del Pd e presidente del consiglio comunale di Brugherio) ed Irene Zappalà (assessore a Nova Milanese).

Sabato 7 gennaio il candidato dem è venuto in visita in Brianza. "Sono felice di essere a Monza – aveva dichiarato durante la conferenza stampa in Villa Reale -. Ci tornerò come presidente della Lombardia. È importante recuperare i contatti con i cittadini e con i contesti locali. A mio avviso Attilio Fontana e la sua classe dirigente si sono chiusi nel palazzo e si sono abituati alle poltrone e non ai contatti con i cittadini".

Majorino nel suo intervento ha sottolineato la situazione sanitaria lombarda. "Ci vuole un altro modo di governare - ha proseguito -. In Lombardia nell'arco dei prossimi 5 anni ci sarà un 50 per cento in meno di medici di medicina generale. Questo è il frutto degli errori e delle sottovalutazioni di Fontana e di Moratti. Sono tanti gli allarmi che da anni arrivano dal territorio". Il candidato del centrosinistra inoltre ha parlato dell'importanza di potenziare il trasporto pubblico su ferro e su gomma ("Una gomma naturalmente ecologica" ha ricordato).

“È necessario trasferire il trasporto da quello privato a quello pubblico", ha aggiunto. Poi una stoccata a Trenord. "Non sono orgoglioso dei treni sempre in ritardo. Un problema non solo per i pendolari, ma anche per i turisti", ha concluso Majorino.