Elezioni comunali a Villasanta, Gianbattista Pini candidato sindaco: lista e candidati

La discesa in campo un anno fa riunendo tutto il centrodestra. È l’avvocato Gianbattista Pini il candidato sindaco che il centrodestra ha scelto per le elezioni comunali a Villasanta dell'8 e 9 giugno. Guiderà la lista Villasanta Civica appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia.

Pini, classe 1959, sposato e padre di due ragazze. Pini è avvocato con la passione per il cinema, musica e presidente dell’associazione di volontariaro Sissi. Nella squadra professionisti noti in paese, oltre ad alcune persone provenienti dal mondo della politica di centrodestra. Prima di diventare una lista civica Villasanta Civica è nata come associazione.

“Una associazione che riconosce l’importanza della tradizione cristiana e dei suoi valori; si ispira ai principi liberali e democratici; crede in un processo economico che sappia coniugare i principi della libera concorrenza con i valori di una economia sociale di mercato; crede nella cultura quale valore fondante della persona e presupposto per la sua libera determinazione. L’associazione si rivolge a tutti coloro che credono nel valore della famiglia, quale fondamento di ogni comunità, nel valore del lavoro, quale diritto-dovere che fonda la dignità dell’esistenza personale, nell’etica della responsabilità, quale consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti degli altri e della comunità di appartenenza", aveva spiegato Pini in occasione della presentazione della lista.

Ecco i candidati di Villasanta Civica che correranno per un posto in consiglio comunale:

Angela Calloni

Antonio Cambiaghi

Massimo Maria Casiraghi

Federico Cilfone

Antonio Ubiali

Dario Vivaldi

Laura Astolfi

Fabio Busatti

Claudio Jacomelli

Daniela Massironi

Anna Marzagalli

Zaccaria Moreschi

Sonia Multari

Mariella Rossi

Giacomo Simonini

Giancarlo Stucchi