Elezioni comunali: a Villasanta il centrodestra candida Gianbattista Pini

La discesa in campo un anno fa riunendo tutto il centrodestra. È l’avvocato Gianbattista Pini il candidato sindaco che il centrodestra ha scelto per Villasanta. Guiderà la lista Villasanta Civica appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia.

Pini, classe 1959, sposato e padre di due ragazze, Pini è avvocato con la passione per il cinema, musica e presidente dell’associazione di volontariaro Sissi. Nella squadra professionisti noti in paese, oltre ad alcune persone provenienti dal mondo della politica di centrodestra. Prima di diventare una lista civica Villasanta Civica è nata come associazione.

“Una associazione che riconosce l’importanza della tradizione cristiana e dei suoi valori; si ispira ai principi liberali e democratici; crede in un processo economico che sappia coniugare i principi della libera concorrenza con i valori di una economia sociale di mercato; crede nella cultura quale valore fondante della persona e presupposto per la sua libera determinazione. L’associazione si rivolge a tutti coloro che credono nel valore della famiglia, quale fondamento di ogni comunità, nel valore del lavoro, quale diritto-dovere che fonda la dignità dell’esistenza personale, nell’etica della responsabilità, quale consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni nei confronti degli altri e della comunità di appartenenza", aveva spiegato Pini in occasione della presentazione della lista.

A Villasanta sono 3 i candidati. A correre per lo scranno di primo cittadino oltre a Gianbattista Pini anche Gaia Carretta (Io scelgo Villasanta) e Lorenzo Galli (Cittadini per Villasanta)