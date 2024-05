Elezioni comunali a Bovisio Masciago, Giovanni Sartori candidato sindaco: liste e candidati

Giovanni Sartori tenta il bis. Il sindaco uscente di Boviso Masciago – sostenuto dalla coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – conferma Sartori per il secondo mandato, in previsione delle elezioni amministrative per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale in programma l'8 e il 9 giugno.

Il nome di Giovanni Sartori è stato scelto, all'unanimità, da tutta la coalizione di centrodestra. "Sono felice che la mia candidatura per il secondo mandato come sindaco di Bovisio Masciago sia ufficialmente sostenuta da tutto il centrodestra - aveva scritto alcune settimane fa Sartori sulla sua pagina Facebook -. Per me è stato un onore essere al servizio dei cittadini in questi cinque anni, e non vedo l'ora di continuare a lavorare al vostro fianco per la nostra amata città. Insieme abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e costruito una comunità più forte e unita. Voglio continuare questo viaggio con voi, ascoltando le vostre voci, rispondendo alle vostre esigenze e portando avanti il progresso di Bovisio Masciago. Come sapete, le porte del mio ufficio sono sempre aperte, non solo come un simbolo di trasparenza, ma soprattutto come un invito a condividere le vostre speranze, preoccupazioni e idee. Perché Bovisio Masciago non è solo un luogo, è una famiglia, e ogni voce conta. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie per il vostro sostegno continuo. Uniamo le nostre energie e il nostro impegno per proseguire sulla strada della continuità e del progresso. Avanti tutta, insieme, per preservare ciò che abbiamo costruito e per creare un futuro ancora più luminoso per Bovisio Masciago".

Giovanni Sartori è sostenuto da Apertamente lista civica Bovisio Masciago, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, SIamo Bovisio Masciago.

Ecco i candidati che sostengono Giovanni Sartori che corrono per un posto in consiglio comunale:

Lega

Alice Vittoria Brambilla

Tiziano Cattaneo

Katia Mattiussi

Cesare Ronchi

Gessica Mastrandrea

Davide Zuffi

Riccardo Bonetti

Francesco Manfredi

Marinella Villa

Samuel Matteo Mazzilli

Roberto Zoppellaro

Angela Ronchi

Luigi Atreo Rinaldo

Loredana Santambrogio

Forza Italia

Enrico Florindo Bosisio

Luca Zanierato

Marco Galeazzi

Tiziana Failla Rifici

Pasquale Amore

Fabio Turchetto

Maura Ida Morandi

Rosa Afelli

Andrea Turchetto

Antonino Fabiano

Claudio Santinato

Eleonora Spanò

Rachida Farissi

Mounia Richaoui

Simonetta Rubino

Marco Gabriele Bianchi

Fratelli d'Italia

Mario Carlo Borgotti

Antonio Borrello

Lorena Maria Broggini

Nicola Cannale

Mauro Piero Francesco Cantagalli

Leonaro Cirasola

Tiziana Gadda

Luciano Geminian

Pierluigi Lenarduzzi

Melissa Marieni

Giuseppe Mauro Nigro

Francesco Rizzo

Mariangela Scarabottolo

Lorena Zanierato

Apertamente lista civica Bovisio Masciago

Simone Carcano

Angelita Perretta

Donato Antonio De Gennaro

Giovanna Maria Bellofatto

Dante Zamin

Stefania Angela Maria Nava

Alessandro Boninelli

Simona Zanacchi

Maurizio Alpi

Elio Elli

Paolo Andrea Sivo

SIAmo Bovisio Masciago Lista Civica

Andrea Vago

Maurizio Donzelli

Domenico Crea

Luca De Zotti

Ugo Fausti

Jenny Natalia Uran

Vanessa Guarino

Laura Buonofiglio