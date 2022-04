Il "papà" del Trofeo della pace si candida a sindaco di Monza

A Monza la lista dei candidati per la poltrona di primo cittadino si allunga: scende in campo anche Carlo Chierico, candidato sindaco per la Lista civica Monza Unita. Chierico, responsabile commerciale oggi in pensione, un volto noto a Monza per il suo impegno nel mondo dello sport e soprattutto del volontariato e del sociale. Con l'organizzazione del Trofeo della Pace che ha visto scendere in campo per molti anni squadre formate da giocatori provenienti da Paesi diversi nella certezza che lo sport è un mezzo per unire e per abbattere le barriere.

Adesso anche l'avventura in politica presentandosi come candidato per la Lista civica Monza Unita. "Il nostro progetto per il quinquennio 2022/2027 è frutto di un lavoro collegiale, dove ognuno di noi della Lista Civica Monza Unita ha messo a disposizione le proprie competenze al servizio della città, per il bene di tutta la comunità cittadina, nessuno escluso - spiega Carlo Chierico -. La base fondamentale del lavoro viene dall'ascolto delle persone, sia come singoli cittadini che come associazioni, enti e comitati portatori di interessi comuni".

Al centro del programma elettorale l'attenzione alla comunità. "Il nostro desiderio è quello di poter iniziare a lavorare per la nostra comunità, con totale altruismo e spirito di servizio, animati dal voler essere per primi noi stessi il cambiamento che vorremo vedere nella società (citando una frase di Gandhi) consapevoli delle difficoltà che ciò comporterà - precisa -. Vogliamo portare avanti in tutti gli ambiti valori e principi universali condivisi, partendo da una base comune di democrazia e spiritualità, nella convinzione che per operare al meglio a livello di responsabilità pubbliche i due aspetti di democrazia e spiritualità siano essenziali. Qualsiasi ambito pratico toccherà il nostro progetto la base fondamentale sarà applicarvi il concetto altruistico di vivere e agire per il bene degli altri, nella certezza che solo con questa base di partenza tutti ne avranno beneficio. Seguirà comunicato stampa presentazione lista e programma elettorale. Grazie per attenzione e buona giornata".

Così che ad oggi sono sette i candidati alla poltrona di sindaco di Monza. Carlo Chierico dovrà affrontare il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia).