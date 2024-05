Elezioni comunali a Ceriano Laghetto, il candidato del centrodestra è Dante Cattaneo

Elezioni comunali a Ceriano Laghetto: Dante Cattaneo è il candidato del centrodestra. Lo storico sindaco leghista, in questa tornata elettorale vicesindaco, per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno scende in campo per provare a indossare nuovamente la fascia tricolore.

Dante Cattaneo è sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla Lista civica Dante. “Il mio impegno per la nostra comunità non è mai venuto meno. Tuttavia, la possibilità di guidare nuovamente la nostra città mi riempie di emozione e determinazione – spiega Dante Catteneo sulla sua pagina Facebook - La prima volta che avete scelto di affidarmi questa responsabilità, ero un giovane di 26 anni. Oggi, a 40 anni, con una famiglia composta da mia moglie e (quasi) tre figli e 15 anni di esperienza al servizio di Ceriano Laghetto, mi presento nuovamente davanti a voi con la consapevolezza dei traguardi raggiunti e delle sfide che ancora ci attendono. Il motto della nostra campagna elettorale ‘Ritorno al futuro’ incarna il nostro impegno a guardare avanti, continuando il buon lavoro degli ultimi 15 anni e migliorandolo sempre di più. Il mio obiettivo principale per i prossimi anni è la "velocità" nell'azione amministrativa, essere più rapidi, più spediti, più “sul pezzo", nonostante gli inevitabili ostacoli burocratici e finanziari che troveremo lungo il percorso”.