Elezioni comunali a Ceriano, Max Occa candidato sindaco: lista e candidati

A Ceriano Laghetto è Max Occa il candidato sindaco per il centrosinistra, per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Max Occa è sostenuto dalla lista civica Orizzonte Comune – Ceriano Laghetto.

“Ho scelto di mettere insieme una squadra giovane. Non solo anagraficamente (per quanto l’età media sia 35 anni), ma soprattutto nello spirito – spiega Max Occa sui social -. Un gruppo di persone che abbiano voglia di mettersi in gioco, di cambiamento, di costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità. Un gruppo di cerianesi che pensano che la nostra città meriti di meglio, che meriti una progettualità e un team volenteroso di cogliere ogni opportunità possibile per migliorarla.

Ecco i candidati di Orizzonte Comune che correranno per un posto in consiglio comunale:

Massimo Fatiga

Francesca Sulis

Egle Prandini

Alessandro Grigoletto

Davide Mella

Rebecca Sprocati

Daniele Agazzi

Giacomo Campi

Thomas Nisi

Alice Campi

Federica Manno

Ivano Marco Cattaneo