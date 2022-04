Elezioni, a Cesano si candida a sindaco Giampiero Bocca

È stato presentato nella sala del consiglio comunale il programma elettorale del candidato sindaco del centrosinistra per la città di Cesano Maderno in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Il programma è stato raccontato direttamente dal candidato sindaco Bocca con la presenza dei segretari delle liste della coalizione di centrosinistra, Marco Violato per il Partito Democratico, Celestino Oltolini per Vivicesano, Martina Morazzi per Passione Civica, Giampiero Greco per Pensiero Indipendente e Salvatore Ferro per Alleanze Civiche.

Il programma

Due gli assi portanti del programma: le persone, protagoniste di una comunità, soggetto attivo e passivo delle politiche pubbliche e l’ambiente, il luogo che viviamo, che necessita di primarie attenzioni. Otto invece le parole chiave del programma in cui sono descritte le azioni: Vitalità, Solidarietà, Transizione ecologica, Istruzione, Attrattività, Sicurezza, Innovazione e Bellezza. Alle parole chiave, come in una sorta di mappa concettuale, confluiscono tutte le azioni previste per cinque anni di mandato amministrativo che non potrà che essere gestito da competenza, capacità e un rinnovato impegno a rendere Cesano protagonista per i propri cittadini e per il territorio della provincia di Monza e Brianza.

La città del futuro

“Sono soddisfatto di questo programma elettorale - ha dichiarato il candidato sindaco Gianpiero Bocca - che rappresenta un’idea di città che abbiamo cercato di delineare per il futuro di cui prendersi cura e che sarà oggetto di un racconto che faremo alla città nelle prossime settimane per raccoglierne le valutazioni e i suggerimenti utili a migliorarlo. Si tratta di un programma molto ambizioso che rappresenta una svolta per gli importanti aspetti di novità contenuti. E’ frutto di un lavoro di quasi due mesi, periodo nel quale sono state attentamente valutate le esigenze di una città in forte cambiamento che necessita di innovazione, investimenti e sostegno ai nuovi bisogni emergenti”.