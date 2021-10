Ballottaggio a Vimercate, chi sarà il nuovo sindaco?

A Vimercate fino alle 15 di lunedì è possibile votare per il ballottaggio. I cittadini hanno espresso la loro preferenza per scegliere chi tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno guiderà il comune brianzolo. A sfidarsi sono stati il candidato del centrosinistra Francesco Cereda, 34 anni, che aveva ottenuto il 44,85 % dei voti (5.005 preferenze) e l'uomo del centrodestra, Giovanni Sala, 62 anni che si era fermato al 35,15% con 3.922 voti. Qui, dopo le 15, al termine delle operazioni di scrutinio saranno pubblicati i risultati del ballottaggio e si conoscerà il nome di chi sarà eletto primo cittadino.

Chi è Francesco Cereda

Cereda, 34 anni, sposato con un figlio, si occupa di Pubbliche Relazioni a Milano ed ex consigliere comunale. "La mia vocazione per la “politica” emerge già alle scuole medie, quando mi candido e vengo eletto per le Saltini di Oreno nel nascente Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sono un sostenitore dello sviluppo economico verde, sono iscritto da anni a WWF e Greenpeace. Nel mio lavoro mi occupo di transizione ecologica delle aziende" racconta di sé.

A sostegno della candidatura di Francesco Cereda ci sono lista civica Vimercate Futura, Partito Democratico, Articolo Uno Vimercatese e la lista civica Comunità Solidale.

Chi è Giovanni Sala

Giovanni Sala, 62 anni, ingegnere, sposato e padre di due figli, è il candidato del centrodestra. Già assessore all'Urbanistica e vicesindaco durante la giunta guidata da Enrico Brambilla, Giovanni Sala corre sostenuto da una coalizione che conta sulle liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Giovanni Sala Sindaco e Vimercate Cambia.