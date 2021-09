Elezioni a Vimercate, l'ex sindaco Francesco Sartini si ricandida

A Vimercate sabato 3 e domnica 4 ottobre si vote per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. In corsa ci sono tre candidati: il primo cittadino pentastellato uscente Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche, Giovanni Sala - candidato del centrodestra - e Francesco Cereda (centrosinistra).

I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino pentastellato Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche che, come lo stesso Sartini ha spiegato, è un progetto "fatto di persone che vogliono lavorare per la Vimercate dei prossimi anni mettendo insieme le intelligenze e le braccia, e forti di uno spirito di servizio che guarda a ciò che ci unisce e ci sta veramente a cuore: Ripartire da Vimercate". E nessun simbolo di partito.

Fanno parte della colizione le liste: Ripartiamo con Francesco Sartini, Vimercate Sì, Vimercate con Te, Vimercate e Buonsenso.

Ecco tutte le liste e i nomi dei candidati.

(In aggiornamento)

LISTA VIMERCATE E BUON SENSO

Cinzia Nebel

Andrea Assi

Elisa Erminia Colnaghi

Andrea Barbato

Federica Badalamenti

Matteo MAuri

Rosa Silva

Luigi Bollani

Maria Teresa Foti

Beretta Maurizio

Miriam Daria Re

Claudio Andreoni

Laura Podini

Vito Dario Catalano

Cristiano Galimberti

Maria Grazia Von Bergher Longhino

Lista Ripartiamo con Francesco Sartini Sindaco

Patrizia Clelia Teoldi

Giusto, Giovanni Del Buono

Natalia Missana

Guglielmo Pernice

Martina Maria Pernice

Pier Angelo Tiraboschi

Arianna Fucci

Simona Anna Ghedini

Alessandro Cimino

Salvatore Sanfilippo

Maria Rita Sartini

Enzo Fumagalli

Lista civica Vimercate Con Te

Giorgio Massaro

Davide Costa

Roberta Rampinelli

Alfonso Cinquegrana

Lea Slerca

Francesco Scotti

Michela Jennifer Missana

Emma Sartini

Federica Inno

Lidia Ronchi

Domenico De Bella

Sonia Faraone

Salvatore Santaniello