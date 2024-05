Elezioni comunali a Concorezzo: il candidato sindaco del centrosinistra è Marco Parolini

A Concorezzo è Marco Parolini il candidato sindaco del centrosinistra. Per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno Marco Parolini sarà sostenuto da una coalizione formata da Iniziativa Civica, Vivi Concorezzo, lista civica La Rondine e Concorezzo Democratica Pd.

Marco Parolini ha 57 anni, sposato, padre di 3 figli. Marco Parolini è un impiegato, non nuovo al mondo della politica. Nella precedente tornata elettorale era stato candidato come consigliere nella lista civica Qui per Concorezzo.