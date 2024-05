Elezioni comunali a Cornate, Andrea Panzeri candidato sindaco: lista e candidati

Andrea Panzeri è il candidato sindaco a Cornate d’Adda per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Andrea Panzeri corre per la lista civica di centrosinistra Insieme si può. Andrea Panzeri ha 33 anni, è laureato in Matematica e in Ottica e Optometria e il suo volto è noto in paese per il suo impegno politico (iniziato in consiglio comunale nel 2014) e per l’attività commerciale di famiglia in centro paese.

Ecco i candidati della lista civica Insieme si può che correranno per un posto in consiglio comunale:

Gabriele Beretta

Marta Bestetti

Daniele Bonacina

Giorgio Brambati

Gaetano Calabrò

Alberto Colombo

Alessandro Cortiana

Ivan Frison

Sara Godio

Gabriele Magni

Alberto Perego

Gloria Quadri

Morena Radavelli

Daniela Riva

Gianluca Sormani