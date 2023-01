Cambiamenti in giunta a Desio: nuove deleghe e assessori

Rimpasto di giunta a Desio. Il sindaco Simone Gargiulo ha firmato la riassegnazione delle deleghe degli assessori. “Dopo un attento processo di valutazione che si è svolto nel corso della seconda metà del 2022, insieme alle segreterie dei partiti di maggioranza, abbiamo voluto razionalizzare la distribuzione delle deleghe" ha dichiarato il sindaco.

All'assessore Samantha Baldo vanno le deleghe alle Attività Economiche e Politiche culturali (Suap, Attività produttive e commercio, Marketing territoriale, eventi, cultura e sistemi bibliotecari, pari opportunità) , mentre all'assessore Andrea Civiero vanno quelle alle Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione (Pubblica Istruzione, Servizi Scolastici, Servizi all’Infanzia, Sport e politiche giovanili, Comunicazione, Servizi informatici, innovazione e Amministrazione digitale, Rapporti con i quartieri e i Comitati). Vi sono anche due nuovi ingressi: la delega ai Lavori Pubblici viene affidata a Martina Cambiaghi e quella al Bilancio a Marco Dell'Orto.

Nel dettaglio: a Marco Luigi Dell'Orto, nato a Seregno l'11.04.1968, vanno le deleghe a Bilancio, Tributi, Economato, Next Generation, Bandi PNNR; a Martina Cambiaghi, nata a Desio il 27.08.1987, quelle a Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Patrimonio, Edilizia Pubblica, Scolastica e Sportiva.

Il sindaco Gargiulo ha poi aggiunto: “Ringrazio gli Assessori Miriam Cuppari e Luca Ghezzi per il loro prezioso contributo e il loro impegno durante questo primo anno di amministrazione, che ha portato a risultati significativi. Sono convinto che questa nuova struttura sarà in grado di affrontare al meglio gli impegni del 2023 e di superare le sfide che si presenteranno, sempre nell'interesse della città di Desio.“ Restano in capo al Sindaco, oltre a quanto non espressamente delegato, le competenze relative a Affari Legali e Generali, Personale, semplificazione e partecipazione dei cittadini, rapporti con il consiglio comunale.