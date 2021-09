Desio al voto: chi sono i cinque candidati sindaco (e le liste che li appoggiano)

Desio è uno comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Roberto Corti.

Cinque i candidati che aspirano alla scranno di primo cittadino. A Desio il centro destra si presenta spaccato con Lega e Fratelli d'Italia che appoggiano un candidato; Forza Italia e Udc che ne presentano un altro.

Ecco i candidati: per il centrosinistra Jennifer Moro che nella Giunta uscente ricopriva il ruolo di assessore con delega alla gestione delle risorse e controllo del territorio; per la Lista civica Attivi per Desio Guido Meda molto attivo a livello civico come componte del Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore; per i grillini Denis Franzini tecnico alla STMicroelectronics di Agrate Brianza; per Forza Italia e Udc l'insegnante Stefano Motta ; mentre per Fratelli d'Italia, Lega tenta la scalata allo scranno di primo cittadino l'avvocato Simone Gargiulo.

Jennifer Moro è sostenuta dal Partito Democratico, dalla lista Desio Viva, La Sinistra per Desio e Desio Libera; Guido Meda sostenuto dalla lista civivca Attivi per Desio che riunisce volti noti dell'attismo civile e del mondo del volontariato cittadino; Denis Franzini si presenta per il Movimento 5 Stelle; Stefano Motta è sostenuto da Forza Italia, Udc e dalle liste civiche SiAmo Desio e Desio Popolare; Simone Gargiulo viene appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia e la Lista civica per Desio.

In Brianza si vota il 3 e 4 ottobre anche a Vimercate, Arcore, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.